Путин объявил благодарность Дубову за победу на ЧМ по быстрым шахматам

Президент России Владимир Путин объявил благодарность Даниилу Дубову за успешное выступление на чемпионате мира по быстрым шахматам и блицу в 2018 году в Санкт-Петербурге.

«За успешное выступление спортивной сборной команды Российской Федерации по шахматам на чемпионате мира по быстрым шахматам и блицу в 2018 году в городе Санкт- Петербурге объявить благодарность президента Российской Федерации Дубову Даниилу Дмитриевичу — спортсмену-инструктору спортивной сборной команды Российской Федерации по шахматам федерального государственного бюджетного учреждения «Центр спортивной подготовки сборных команд России», город Москва», — говорится в распоряжении президента, опубликованном на портале правовой информации.

Дубов стал победителем чемпионата мира по быстрым шахматам, который проходил в 2018 году в Санкт-Петербурге.