В России появится национальный спортивный арбитраж

Национальный спортивный арбитраж в качестве постоянно действующего арбитражного учреждения в ближайшее время может появиться в России, сообщил заместитель министра юстиции РФ Денис Новак после заседания Совета по совершенствованию третейского разбирательства, где была дана рекомендация для предоставления права на осуществление функций постоянно действующего арбитражного учреждения по заявке АНО «Спортивная арбитражная палата».

«45 членов совета проголосовали за, один – против. В соответствии с Законом „Об арбитраже (третейском разбирательстве) в РФ“ и нормативной базой рекомендация совета является необходимым условием для предоставления Минюстом права НКО на создание постоянно действующего арбитражного учреждения.

В законе о третейском разбирательстве тоже содержится упоминание о том, что эти споры могут передаваться в арбитраж в соответствии с особенностями. В Законе «О физкультуре и спорте» конкретно указано, что такой арбитраж должен быть создан при некоммерческой организации, учредителем которой является Олимпийский комитет России.

Очевидно, что законодатель предусмотрел, что для этого должен быть создан специальный институт. Почему эти споры уходят в зарубежные арбитражные институты? Потому что пока у нас проблема состоит в том, что по нашему Трудовому кодексу и гражданско-процессуальному законодательству такие споры относятся к компетенции государственных судов общей юрисдикции. Поняв, что в наших судах решения арбитражей приводиться в исполнение не будут, все эти споры уходят за рубеж.

Конечно, здесь потребуется настройка в области соотношений с трудовым законодательством. Поэтому чрезвычайно важным является сейчас создание российского специализированного арбитража и внесение соответствующих изменений в трудовое и гражданско-процессуальное законодательства», — приводит слова Новака ТАСС.

Арбитраж сможет рассматривать споры, касающиеся отношений со спортивными клубами, с федерациями, в том числе индивидуальные трудовые споры спортсменов и тренеров, а также споры, касающиеся допинга.