Медведев объявил благодарность спортсменам, выступавшим на Универсиаде-2019

Правительство Российской Федерации, от имени её председателя Дмитрия Медведева, объявило о благодарности спортсменам, удачно выступившим на зимней Универсиаде-2019 в Красноярске. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Напомним, Универсиада проходила в период со 2 по 12 марта. Сборная России безоговорочно выиграла медальный зачёт соревнований. На счету российской команды 112 медалей (41 золотая, 39 серебряных, 32 бронзовых) – это лучший результат для отдельной сборной в истории проведения Универсиад.

На втором месте, с 14 медалями, идёт сборная Южной Кореи (6 золотых, 4 серебряные, 4 бронзовые). Тройку лучших замыкают японские спортсмены, которые завоевали 13 (4, 4, 4) наград.