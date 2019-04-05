Стина Нильссон: недавно начала учить русский язык. Он крутой!

Олимпийская чемпионка по лыжными гонкам Стина Нильссон рассказала о своём новом хобби.



«Я всегда чувствую себя значительно лучше, когда нахожусь в процессе обучения или тренировок. Мне нужно постоянно развиваться, при этом не обязательно это касается спорта.

К примеру, недавно я скачала специальное приложение и начала учить русский язык. Это крутой язык! Так же как и круто как-нибудь сказать: «Да, я немного говорю по-русски», – цитирует Нильссон TV2.



Напомним, на чемпионате мира в Зеефельде Стина завоевала две золотые медали и одну серебряную. Ранее шведская лыжница заявила, что практически не имела шансов выступить на мировом первенстве. Врачи оценивали сроки её восстановления после травмы в 12 месяцев.