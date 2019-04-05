Туктамышева: вы тоже заметили, что женскую одиночку захватили брюнетки?

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева выложила фотографию, на которой она изображена вместе с Евгенией Медведевой, японкой Сатоко Мияхарой и американкой Майей Шибутани, выступающей в танцах на льду со своим братом Алексом.

«А вы тоже заметили, что женскую одиночку захватили брюнетки?» — написала Туктамышева на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Елизаветы Туктамышевой.

Фигуристки вместе выступают в шоу, которое проходит в Японии между личным и командным чемпионатами мира. Медведева стала бронзовым призёром индивидуального турнира в Сайтаме. Туктамышевой предстоит защищать честь России на командных соревнованиях, которые пройдут в Фукуоке 11-14 апреля, где вместе с ней выступит Софья Самодурова, тоже брюнетка.