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Медведева: мы с Брауном будто бы раскололись и передали половинки друг другу

Медведева: мы с Брауном будто бы раскололись и передали половинки друг другу
Другие / Фигурное катание

Российская фигуристка Евгения Медведева и американец Джейсон Браун, которые в сезоне-2018/19 тренировались в Канаде в группе Брайана Орсера, рассказали Olympic Channel, чему научились за этот год друг у друга.

Евгения Медведева: «Думаю, у Джейсона я научилась тому, как быть счастливой и работать одновременно. И как быть терпеливой в неловких ситуациях».

Джейсон Браун: «А у меня всё наоборот. У Жени я учусь тому, как быть куда более сосредоточенным, серьёзным, целеустремлённым. Принимать неудачи, злиться из-за них и использовать их как дополнительную энергию».

Медведева: «Мы будто бы раскололись и передали свои половинки друг другу. Похоже на золотую середину».

Браун: «Если бы год назад мне сказали, что я завоюю малую серебряную медаль чемпионата мира, я бы никогда в это не поверил. Без Жени этого бы точно не было».

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