Медведева: главная цель — попытаться выучить очень сложные прыжки

Бронзовый призёр чемпионата мира — 2019, российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о своих целях на сезон-2019/20.

«Моя главная цель на начало следующего сезона — попытаться выучить очень сложные прыжки, как, например, четверной сальхов, четверной тулуп. Фигурное катание развивается, и это очевидно для всех. Я даже чувствую, насколько сложно будет бороться в следующем сезоне. Так что моя цель — укрепить своё тело, успокоить разум и пытаться делать самые сложные элементы на тренировках, а затем — на соревнованиях», — сказала Медведева Olympic Channel.

Медведева является двукратной чемпионкой мира и Европы, двукратным серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане. Эти награды она завоевала, тренируясь у Этери Тутберидзе. С сезона-2018/19 Медведева перешла к канадскому наставнику Брайану Орсеру.

Орсер: Медведевой будет проще учить четверной тулуп и четверной сальхов