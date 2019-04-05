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Орсер: между Медведевой и Брауном особая химия

Орсер: между Медведевой и Брауном особая химия
Другие / Фигурное катание

Канадский специалист Брайан Орсер, под руководством которого в сезоне-2018/19 тренировались россиянка Евгения Медведева и американец Джейсон Браун, рассказал об особой химии, которая возникла между фигуристами.

«Медведева и Браун старательно работают, и между ними особая химия. Они оба новички, которые попали в незнакомую обстановку, но вместе им оказалось проще обрести комфорт. У нас дружный коллектив, и здесь Женя и Джейсон могут чувствовать себя в безопасности. У Жени есть Джейсон, а у Джейсона есть Женя, и это здорово. Они чудесные ребята. Да, они совсем разные, но похоже, что им удалось хорошо поладить друг с другом», — сказал Орсер в интервью Olympic Channel.

Оба спортсмена работают с Орсером первый год. Медведева ранее тренировалась у Этери Тутберидзе, Браун — у Кори Адэ.

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