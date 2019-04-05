А. Резцова: если Кристина не попадёт в сборную, то перейдёт в другую страну

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила, что её дочь Кристина должна завоевать медаль Олимпиады-2022. Если не в сборной России, то в команде другой страны.

«Кристина не слабее никого. В ближайшие три года она должна дойти до своей олимпийской медали. И буду настаивать на том, чтобы она работала в группе Валерия Брагина вместе с парнями. Я сама в своё время работала с мужчинами под руководством Владимира Барнашова, это мне очень сильно помогало.

А если не получится вновь попасть в сборную России? Тогда уйдём. Я уже буду настаивать на переходе в другую страну. Проблема в том, что Кристина сама этого не хочет. Она намерена в России всё доказать. Но долго ждать мы не будем», — приводит слова Резцовой-старшей «Спорт-экспресс».