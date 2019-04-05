Сборная России по кёрлингу обыграла норвежцев на чемпионате мира в Канаде

В 11-м туре группового этапа чемпионата мира по кёрлингу в Летбридже (Канада) мужская сборная России оказалась сильнее команды Норвегии, выиграв встречу со счётом 8:5. За российскую команду выступали Сергей Глухов (скип), Артур Али, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Евгений Климов.



Кёрлинг. Чемпионат мира. Мужчины. Летбридж, Канада

Групповой этап. 11-й тур

Россия — Норвегия — 8:5



Ранее сборная России потеряла шансы на выход в плей-офф соревнований. Россияне проиграли шотландцам (2:8), канадцам (3:11), швейцарцам (7:9), американцам (3:10), итальянцам (3:5), шведам (5:9) и немцам (6:11). В активе сборной победы над Южной Кореей (6:4), Китаем (7:1) и Нидерландами (7:4). В заключительном матче сборная России сыграет с командой Японии. Турнир в Канаде завершится 7 апреля.

Лучшим результатом мужской сборной России на чемпионатах мира является девятое место на мировом первенстве 2018 года.