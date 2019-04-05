А. Резцова раскритиковала Хованцева и готова сама стать главным тренером сборной

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова подвергла критике старшего тренера сборной России по биатлону Анатолия Хованцева и заявила о готовности занять его место.



«Хованцев занимает не своё место. Умел когда-то готовить пацанов — вот и занимался бы. И только с ними. А главный тренер — точно не про него. У него нет для этого необходимых качеств. Он просто никаким стал. Это моё личное мнение. Есть другие люди, помоложе, которые могут взять на себя такую ответственность.



Кто конкретно? Перед вами сидит, к примеру. А что, вы считаете, что я не потяну? Уж разобраться со всеми проблемами в плане отношений со спортсменами и их личными тренерами точно смогу. Непосредственную работу пусть ведут старшие тренеры мужской и женской сборной. А я буду отвечать за результат. Сама уйду, если не получится. При мне никогда бы не было обвинений в адрес спортсменов, если даже претензии и есть», — цитирует Резцову «Спорт-экспресс».

Резцова пригрозила уходом дочери в другую национальную сборную по биатлону