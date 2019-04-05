Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Трефилов переведён из санатория обратно в больницу

Трефилов переведён из санатория обратно в больницу
Другие / Гандбол

Главный тренер женской гандбольной сборной России и краснодарской «Кубани» Евгений Трефилов был переведён из санатория, в котором он проходил реабилитацию после операции на сердце, обратно в больницу. Об этом сообщил президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв.

«Евгений Трефилов после санатория вернулся в больницу в связи с определенными нюансами, не связанными с сердцем. Он проходит дополнительную реабилитацию. Евгению Васильевичу купили планшет, он пересматривал матчи «Финала четырёх» Кубка России. Специально для него организовали видеосъёмку контрольного матча «Кубани», он вовлечён в дела своей команды», — цитирует Шишкарёва «Р-Спорт».

5 февраля стало известно, что Трефилов был госпитализирован в Краснодаре из-за проблем с сердцем. 19 февраля ему была проведена операция. 12 марта Евгений был выписан из больницы и отправлен на восстановление в санаторий.

Шишкарёв: о заменах речи быть не может — Трефилов останется в «Кубани» и сборной
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент