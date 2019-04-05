Артемьев: буду пока другие задачи решать, о матче с Карлсеном потом подумаю

В начале 2019 года 21-летний российский гроссмейстер Владислав Артемьев выиграл три турнира: шахматный фестиваль в Гибралтаре, командный чемпионат мира (в составе национальной сборной) и чемпионат Европы.

«Наиболее значимой, скорее всего, могу назвать победу в Гибралтаре, потому что там топ-игроки участвовали, и соперники у меня были сильные. Чемпионат Европы – тоже хороший турнир, но всё-таки по именам он послабее, и, в целом, я считался, пожалуй, одним из главных фаворитов. Я понимал, что первое место – это будет очень круто, но в то же время ничего такого сверхъестественного в этом нет.

Турнир складывался непросто, поскольку я довольно много энергии потратил на чемпионате мира – в большей степени нервной, чем физической, но тем не менее. В Скопье я ехал с целью отобраться на Кубок мира, с чем и справился в итоге. По среднему рейтингу я на Кубок не проходил, ведь у меня только в последнее время показатели улучшились.

На мой взгляд, рано пока говорить о взлёте. Несколько удачных турниров провёл, но ещё есть над чем работать. В целом, мне кажется, я стал играть постабильнее, чем раньше, защищаться стал лучше. Я всегда считал, что у меня неплохие перспективы в шахматах. Но повторюсь, что это только начало.

Сыграть матч с Карлсеном? Я-то готов хоть сейчас выйти, но отобраться надо сначала. Пока ещё рановато, конечно, матч играть. Вот если я усилюсь соответствующим образом… Буду пока другие задачи решать, на претендентский отбираться и так далее, а о матче с Магнусом потом подумаю», — приводит слова Артемьева пресс-служба РШФ.