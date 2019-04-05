Ярошенко: Бабикова начали обвинять в том, чего он не говорил

Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко оценил выступление российского биатлониста Антона Бабикова в минувшем сезоне.



«К Бабикову никаких претензий у меня нет: это тот человек, который всегда был готов вернуться на Кубок мира, но в силу каких-то организационных моментов, как мы помним, это как-то раз не получилось сделать.



Это тот самый случай, когда его начали обвинять в том, чего он не говорил. Так что никаких вопросов к Антону здесь быть не может. Он понимает, что неудачно выступил на Кубке мира. К сожалению, он не оказался сильнее тех спортсменов, которые там выступают. И какой смысл тогда менять одного на другого? Чтобы те же результаты показывал? Наверное, нет смысла. А Бабиков хорошо шел по Кубку IBU. Его задачей было набрать максимальное количество очков и выступить на финальном этапе Кубка мира. Жаль, что он оказался для него неудачным.



Очень хотелось бы, чтобы Антон вернулся на свой уровень. Мне симпатичен этот спортсмен. Я помню его еще юниором. Знаю, что это был очень сильный юниор, понимаю, что потенциал у этого спортсмена высок.



А вот некоторые наши биатлонисты — не буду переходить на личности — заявляют, что как-то не очень стремятся на Кубок мира, потому что и в Кубке IBU комфортно. Если нет стремления попасть на Кубок мира, то пусть человек бегает на российских соревнованиях. В принципе там тоже можно что-то зарабатывать. Но понятно, что там не будут так вкусно и разнообразно кормить, как на международных соревнованиях. И быт поскромнее: извините, одна душевая и один туалет на весь этаж. Тогда-то спортсмен по-другому станет ко всему относиться.



Деньги тратятся на подготовку спортсменов, а не на то, чтобы они выступали на Кубке IBU в комфортных условиях. Так что если ты хочешь ездить на эти соревнования, делай это за свой счет и зарабатывай. Ты можешь позволить себе компенсацию этих расходов. Если, конечно, ты не хочешь на Кубок мира», – заявил Ярошенко в интервью «Матч ТВ».

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