Вагнер: Загитова доказала, что сильна как в артистизме, так и технике

Американская фигуристка Эшли Вагнер, которая в олимпийском сезоне критиковала произвольную программу Алины Загитовой, считая её несбалансированной, признала прогресс российской фигуристки, ставшей чемпионкой мира по новым правилам ISU на следующий год после победы на Играх.

«Я ценю всё, чего она достигла! В этом году каждая фигуристка хотела её обойти, и стать чемпионкой мира под давлением, которое испытывает действующий олимпийский чемпион, просто невероятно. По моим ощущениям, её прошлогодняя произвольная программа не была сбалансирована, но это было умно.

ISU изменил правила, чтобы поощрять более сбалансированные программы, но она всё ещё доминирует, даже не перенося все свои прыжки во вторую половину программы. Это доказывает, что она сильна как в артистизме, так и в техническом мастерстве», — написала Вагнер на своей странице в «Твиттере».