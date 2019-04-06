Коукалова залечила травму и вновь заговорила о возвращении в биатлон

Неоднократный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира 2015/16, чешская биатлонистка Габриэла Коукалова рассказала, что ещё не приняла решение, возобновить карьеру или окончательно завершить её.

«Я старалась много работать над собой с конца ноября, я честно стремилась понять, готова ли я вернуться. Думала, что всё будет плохо, а теперь удивляюсь, что тело является прекрасным инструментом, которому трудно забыть то, чем занималось всю жизнь. Сама удивляюсь, что всё хорошо.

Икры и ахиллы последние два месяца не болели. Как будто проблемы полностью исчезли. Думаю, потому что я нашла баланс: делала, что мне нравилось, осознавая, что такое жизнь. Думаю, что большинство проблем со здоровьем идут от психики. Полагаю, что устала от многолетней карусели, и мышцы дали мне сигнал через боль, что нужно остановиться и набраться сил.

Я уже почти всё решила, но чем больше занимаюсь спортом и вижу прогресс, задаюсь вопросом, не стыдно ли заканчивать. Рада, что взяла время на размышления. Хорошо иметь время для принятия важных решений. И не только в спорте.

Чем ближе к маю всё больше и больше людей спрашивают меня, что я решила, но всё равно ответ — пятьдесят на пятьдесят. По-прежнему задаюсь вопросом, не стыдно ли просто закапывать свой талант», — приводит слова Коукаловой Sport.cz.