Сборная России по регби-7 уступила Ирландии в отборе Мировой серии

Мужская сборная России проиграла Ирландии со счётом 7:33 в матче группового этапа отборочного турнира Мировой серии по регби-7, который проходит в Гонконге.
В составе российской команды удачная попытка в активе Валерия Хлуткова.
Ранее сборная России одержала в группе F две победы — над Уругваем (26:0) и Ямайкой (26:10). Российская команда вышла в четвертьфинал со второго места, набрав семь очков.
Сегодня, 6 апреля, за выход в полуфинал Россия снова сыграет с Ирландией.
Регби. Отборочный турнир Мировой серии. Гонконг
Группа F
Россия — Ирландия — 7:33.
В мужских квалификационных соревнованиях выступают 12 команд. Победитель завоюет путёвку в Мировую серию сезона-2019/20. Отборочный турнир продлится до 6 апреля.
Сборная России является четырёхкратным чемпионом Европы по регби-7.