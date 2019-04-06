Сборная России по регби-7 уступила Ирландии в отборе Мировой серии

Мужская сборная России проиграла Ирландии со счётом 7:33 в матче группового этапа отборочного турнира Мировой серии по регби-7, который проходит в Гонконге.

В составе российской команды удачная попытка в активе Валерия Хлуткова.

Ранее сборная России одержала в группе F две победы — над Уругваем (26:0) и Ямайкой (26:10). Российская команда вышла в четвертьфинал со второго места, набрав семь очков.

Сегодня, 6 апреля, за выход в полуфинал Россия снова сыграет с Ирландией.

Регби. Отборочный турнир Мировой серии. Гонконг

Группа F

Россия — Ирландия — 7:33.

В мужских квалификационных соревнованиях выступают 12 команд. Победитель завоюет путёвку в Мировую серию сезона-2019/20. Отборочный турнир продлится до 6 апреля.

Сборная России является четырёхкратным чемпионом Европы по регби-7.