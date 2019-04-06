Ярошенко: жаль, у Гараничева получилось не всё, что он запланировал

Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко подвёл итоги сезона.



«Доволен сезоном только относительно нескольких наших биатлонистов. Сказать, что вся команда прекрасно выступала, не могу. Рад за Александра Логинова и Екатерину Юрлову-Перхт, завоевавших индивидуальные награды в Эстерсунде и достойно выступивших на Кубке мира.

Жаль, у Евгения Гараничева получилось не всё, что он запланировал, хотя он был близок к тому, чтобы реализовать себя на сто процентов, но, к сожалению, в силу тех или иных причин этого сделать не удалось. Не всё получилось и у Матвея Елисеева — думаю, потенциал этого спортсмена гораздо выше. Рад за Светлану Миронову, которая набралась опыта, который позволит ей в будущем сезоне выступать уже более уверенно. Не то чтобы успешнее, а именно увереннее она будет себя чувствовать. По скорости она может бороться с мировыми лидерами. Надо ей поработать над стрелковыми компонентами, и всё будет получаться», — заявил Ярошенко в интервью «Матч ТВ».