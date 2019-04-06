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Ярошенко: жаль, у Гараничева получилось не всё, что он запланировал

Ярошенко: жаль, у Гараничева получилось не всё, что он запланировал
Другие / Биатлон

Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко подвёл итоги сезона.

«Доволен сезоном только относительно нескольких наших биатлонистов. Сказать, что вся команда прекрасно выступала, не могу. Рад за Александра Логинова и Екатерину Юрлову-Перхт, завоевавших индивидуальные награды в Эстерсунде и достойно выступивших на Кубке мира.

Жаль, у Евгения Гараничева получилось не всё, что он запланировал, хотя он был близок к тому, чтобы реализовать себя на сто процентов, но, к сожалению, в силу тех или иных причин этого сделать не удалось. Не всё получилось и у Матвея Елисеева — думаю, потенциал этого спортсмена гораздо выше. Рад за Светлану Миронову, которая набралась опыта, который позволит ей в будущем сезоне выступать уже более уверенно. Не то чтобы успешнее, а именно увереннее она будет себя чувствовать. По скорости она может бороться с мировыми лидерами. Надо ей поработать над стрелковыми компонентами, и всё будет получаться», — заявил Ярошенко в интервью «Матч ТВ».

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