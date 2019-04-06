Бутырская: может, Тутберидзе вытащила всё из Медведевой перед Олимпиадой-2018?

Чемпионка мира 1999 года Мария Бутырская поделилась мнением о перспективах российской фигуристки Евгении Медведевой.

После Олимпиады — 2018 Медведева покинула группу Этери Тутберидзе и переехала в Канаду к Брайану Орсеру.



«Мне кажется, Женя, выиграв чемпионат мира перед Играми, могла бы прибавлять. Но какой была, когда выиграла, такой же осталась и к Олимпийским играм. Может, Тутберидзе всё из нее вытащила тогда?



Медведева попала сейчас в весьма интересную историю. Мне нравится Орсер-тренер. Он очень творческий, никогда не будет заставлять, ты можешь только впитать и сделать. Если они продолжат работать, мы увидим Женю другой. Нельзя откинуть всё сразу — то, как она каталась прежде. И должно пройти всё равно время, чтобы она стала другим человеком на льду», — цитирует Бутырскую «Московский комсомолец».