Погорилая: сейчас фигурное катание на первом месте по популярности в России

Бронзовый призёр чемпионата мира Анна Погорилая поделилась мыслями о популярности фигурного катания в России и ограничениях у фигуристок.



«На каком месте фигурное катание в России по популярности? На первом. Сейчас, мне кажется, в лидерах. Фигурное катание настолько продвинулось, что и детей стали больше приводить на катки, даже мальчиков. Наверное, людям понравился тот азарт, когда наши русские девочки начали соперничество на Олимпиаде, а сейчас это повторилось на чемпионате мира. Это подстёгивает народ.



Какие ограничения есть у фигуристок? Главное у нас — это питание и тренировочный процесс. Всё остальное свободное время мы отдаём себе. Нарушала ли я эти правила? Конечно. Я ела то, чего не хотела моя тренерша. Нам запрещали сладкое, а я ела вечером, когда очень хотелось. Жареную картошку — тоже», — сказала Погорилая в интервью Sport24.

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