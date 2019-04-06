Ярошенко: в нашем биатлоне есть здравомыслящие люди, но их почему-то задвигают

Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко поделился мыслями, кто должен входить в тренерский штаб сборной России.



«Не знаю, кто там должен быть, но если мы знаем, что Юрлову на протяжении нескольких лет готовит один человек — её отец, наверное, следовало бы уже постараться подключить его к работе, например с молодёжным составом. Не знаю, может быть, он этого не хочет. Но просто не слышал, чтобы предлагали этому человеку потренировать, допустим, молодёжную команду.

У нас почему-то сейчас всё время проходит ротация внутри тренерского штаба: тренировали «молодёжку» — ушли работать со взрослыми, со взрослых сняли — поставили на «молодёжку». Такой круговорот тренеров у нас происходит постоянно. Появляется один какой-то человек, с другим мнением, как Крючков, например, его тут же начинают дёргать, хотя тогда и тот же Волков гораздо лучше показывал результаты, чем демонстрирует их в этом году. Что бы ни говорили о Волкове и Крючкове. И Шипулин с Крючковым тоже прибавил.

Есть здравомыслящие люди, со свежими идеями, но их почему-то задвигают. Разговаривал с Иваном Черезовым — он как раз тренировался в группе Крючкова. Они не халявили, не делали нагрузочки комфортные. И спортсмены потом сильно выступали», — заявил Ярошенко в интервью «Матч ТВ».