Соловьёв: Коляде нужно пересмотреть всю подготовку

Российский фигурист Дмитрий Соловьёв высказался о возможном продолжении карьеры и перспективах Михаила Коляды. На прошедшем в Сайтаме чемпионате мира Коляда занял шестое место.

«Однозначного ответа о продолжении карьеры нет. Понимаю прекрасно, что это непростой путь. Если вернуться в спорт, то не получится сразу хватать все лавры. Со стороны посмотрев на это всё, вижу, чем мы все проигрываем. Но чем — не скажу. Мне интересно, дойдёт до этого кто или нет.



Коляде нужно пересмотреть всю подготовку. Выходя на тренировки перед выступлением, я пару раз видел, как Юдзуру сделает четыре четверных, потом тройной аксель и какое-нибудь вращение, а Миша у нас — катается», — приводит слова Соловьёва издание Sport24.