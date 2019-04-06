Коукалова: о написанном в книге не жалею, а перед Бьорндаленом уже извинилась

Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова рассказала, что извинились перед норвежцем Уле-Эйнаром Бьорндаленом за ошибку, которую допустила в автобиографии.

Коукалова написала в книге, что Бьорндален разочаровал её, когда не подписал петицию против допинга, но на самом деле Уле-Эйнар был единственным членом норвежской сборной, кто присоединился к петиции.

«Меня сильно огорчил Бьорндален, он отказался ставить подпись. Кроме того, так поступили некоторые австрийцы и словацкий тренер Санитра, который работал с олимпийской чемпионкой Анастасией Кузьминой. На мой взгляд, это трусливый поступок», — написала в автобиографии чешка.

«Жалею ли о чём-то написанном в книге? Думаю, нет. По ошибке написала, что Бьорндален не подписал петицию, и за это извинилась перед ним», — цитирует Коукалову Sport.cz.