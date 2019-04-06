Погорилая: однажды перед прокатом меня так трясло, что не понимала, где нахожусь

Бронзовый призёр чемпионата мира по фигурному катанию 2016 года Анна Погорилая рассказала о мандраже на соревнованиях.

«Что касается мандража на соревнованиях, то такое было, например, на Кубке Ростелеком. Мне даже приходилось бить себя по щекам, потому что была в таком мандраже! Меня так трясло, что не понимала, где нахожусь. Говорила тренеру: «Идите, а я сама с собой разберусь». Настолько всё давило, в том числе публика, потому что мы выступали в родных стенах. Из-за понимания, что ты должна быть первой, я куда-то улетала.



Почему-то за границей намного легче. Что-то новое, отвлекаешься, можешь куда-то сходить. Вспоминаю чемпионат мира в Бостоне: перед произвольной программой у нас был выходной и мы с Леной Радионовой просто поехали пошопиться», — сказала Погорилая в интервью Sport24.