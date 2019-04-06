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Большунов занял третье место в гонке Kobberløpet, Сундбю победил

Большунов занял третье место в гонке Kobberløpet, Сундбю победил
Другие / Лыжный спорт

Норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю победил в гонке Kobberløpet 2019, которая прошла в Сулитьельме. Россиянин Александр Большунов финишировал третьим.

Лыжные гонки. Kobberløpet 2019. Сулитьельма, Норвегия

Мужчины

1. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 1:53.42,0
2. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) – +2.35,0
3. Александр Большунов (Россия) – +4.56,0.

Kobberløpet – гонка на 43 км классическим стилем, которая традиционно проводится в северной Норвегии неподалеку от города Фауске в конце сезона. В прошлом году соревнования тоже выиграл Сундбю, вторым финишировал Петтер Нортуг, третьим стал Дидрик Тёнсет.

Напомним, Александр Большунов занял второе место в общем зачёте Кубка мира—2018/19. Победу одержал норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо.

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