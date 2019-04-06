Большунов занял третье место в гонке Kobberløpet, Сундбю победил

Норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю победил в гонке Kobberløpet 2019, которая прошла в Сулитьельме. Россиянин Александр Большунов финишировал третьим.



Лыжные гонки. Kobberløpet 2019. Сулитьельма, Норвегия



Мужчины



1. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 1:53.42,0

2. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) – +2.35,0

3. Александр Большунов (Россия) – +4.56,0.

Kobberløpet – гонка на 43 км классическим стилем, которая традиционно проводится в северной Норвегии неподалеку от города Фауске в конце сезона. В прошлом году соревнования тоже выиграл Сундбю, вторым финишировал Петтер Нортуг, третьим стал Дидрик Тёнсет.

Напомним, Александр Большунов занял второе место в общем зачёте Кубка мира—2018/19. Победу одержал норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо.