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Сборная России не смогла пробиться в Мировую серию сезона-2019/20 по регби-7

Сборная России не смогла пробиться в Мировую серию сезона-2019/20 по регби-7
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Мужская сборная России по регби-7 проиграла Ирландии со счётом 0:47 в четвертьфинале отборочного турнира Мировой серии, который проходит в Гонконге.

Таким образом, российской команде не удалось завоевать путёвку в финал Мировой серии сезона-2019/20.

Напомним, в группе F сборная России заняла второе место (7), одержав две победы — над Уругваем (26:0) и Ямайкой (26:10), после чего уступила Ирландии (7:33).

Регби. Отборочный турнир Мировой серии. Гонконг
Четвертьфинал
Россия — Ирландия — 0:47.

В мужских квалификационных соревнованиях выступают 12 команд. Победитель завоюет путёвку в Мировую серию сезона-2019/20. Отборочный турнир продлится до 6 апреля.

Сборная России является четырёхкратным чемпионом Европы по регби-7.

Сборная России по регби-7 уступила Ирландии в отборе Мировой серии
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