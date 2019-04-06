Сборная России не смогла пробиться в Мировую серию сезона-2019/20 по регби-7

Мужская сборная России по регби-7 проиграла Ирландии со счётом 0:47 в четвертьфинале отборочного турнира Мировой серии, который проходит в Гонконге.

Таким образом, российской команде не удалось завоевать путёвку в финал Мировой серии сезона-2019/20.

Напомним, в группе F сборная России заняла второе место (7), одержав две победы — над Уругваем (26:0) и Ямайкой (26:10), после чего уступила Ирландии (7:33).

Регби. Отборочный турнир Мировой серии. Гонконг

Четвертьфинал

Россия — Ирландия — 0:47.



В мужских квалификационных соревнованиях выступают 12 команд. Победитель завоюет путёвку в Мировую серию сезона-2019/20. Отборочный турнир продлится до 6 апреля.



Сборная России является четырёхкратным чемпионом Европы по регби-7.