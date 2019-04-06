Ялин: по новым правилам, четверную подкрутку делать бесполезно

Российский фигурист Дмитрий Ялин, выступающий в паре с Полиной Костюкович, рассказал, будет ли дуэт включать в программы четверную подкрутку.



«По новым правилам, четверную подкрутку сейчас бесполезно делать. Вот возьмём итальянца Маттео Риццо. Парень хорошо катается, прыгает легко, воздушно. Универсиаду выиграл с одним четверным. Но сейчас такие правила.



И похожая ситуация не только в одиночном, но и в парном катании. Если делать четверную подкрутку идеально, можно заработать высокие баллы. А если её просто делать, то это риск. Мы на чемпионате России проиграли, потому что делали четверную подкрутку, а не тройную. За четверную набрали меньше. С другой стороны, когда выходишь с юниорского уровня на взрослый, стоит показать, что пара владеет таким элементом, это престижно, на тебя начинают смотреть по-другому.



Но на практике, если этот элемент несовершенен в исполнении, вставлять его в программу нет смысла. Думаю, этот вопрос мы ещё будем обсуждать с тренерами. Раз у нас в арсенале есть эта подкрутка, то терять её тоже нельзя. Мало ли что будет потом – поменяются правила или мы наработаем её до идеального исполнения. Но это нужно нарабатывать постоянно, тогда, может, что-то и получится», – цитирует Ялина сайт ФФКР.