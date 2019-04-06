Уткин: попытки Вяльбе отстранить Губерниева — это идиотизм

Журналист Василий Уткин поделился мыслями о конфликте между главой Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе и комментатором Дмитрием Губерниевым.

Ранее Вяльбе призвала Губерниева «не переходить границу» и перестать оценивать выступления лыжников. В ответ Дмитрий заявил, что мнение Вяльбе его не интересует.

«У меня совершенно однозначная реакция на то, как Елена Вяльбе пыталась отстранить Губерниева от чемпионата мира по лыжным гонкам. Ну это просто идиотизм. Губерниев — это же чуть ли не единственный такой комментатор. Есть ещё Курдюков, но он работает не „Евроспорте“. То есть не могло быть альтернативы на конкретном канале. Мало того что Губерниев — единственный комментатор, так ещё и понятно, что он публику приводит. Поэтому это абсурд», — сказал Уткин в эфире программы «Утро с Василием Уткиным и Антоном Орехом» на радиостанции «Эхо Москвы».