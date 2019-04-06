«Уфа-Алиса» победила «Луч» в матче женской Суперлиги по гандболу

«Уфа-Алиса» одержала победу над московским «Лучом» в матче финального этапа чемпионата России среди команд Суперлиги. Матч закончился со счётом 27:21 в пользу уфимской команды.



«Луч», «Уфа-Алиса», а также майкопский «АГУ-Адыиф» ведут борьбу за 9—11-е место в турнирной таблице чемпионата.



Гандбол. Чемпионат России. Женщины. Суперлига



9—11-е место



«Уфа-Алиса» (Уфа) – «Луч» (Москва) — 27:21 (11:11)



Чемпионат России по гандболу среди женщин проводится с 1993 года. Действующим чемпионом первенства является «Ростов-Дон».



В этом сезоне ростовская команда уже выиграла женский Кубок России по гандболу, обыграв в финале «Ладу».