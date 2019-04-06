Гаджиханов: женская и мужская сборные России по кёрлингу примерно одинаковые

Российский кёрлингист Тимур Гаджиханов прокомментировал выступление команды на чемпионате мира по кёрлингу в Летбридже (Канада), где российская сборная не смогла преодолеть групповой этап.

«У нас уровень игры женской и мужской сборных примерно одинаковый. Если поставить их играть друг с другом, половину матчей выиграет женская, половину — мужская. А так быть не должно. Уровень мужского кёрлинга гораздо выше, если по миру. Грубо говоря, если отправить на мужской чемпионат мира команду Сидоровой, будет примерно то же, что сейчас у ребят, а если отправить ребят — на женский, они тоже будут претендовать на медали», — цитирует Гаджиханова «Матч ТВ».

На групповом этапе российские кёрлингисты проиграли шотландцам (2:8), канадцам (3:11), швейцарцам (7:9), американцам (3:10), итальянцам (3:5), шведам (5:9), немцам (6:11) и японцам (5:7). В активе сборной победы над Южной Кореей (6:4), Китаем (7:1), Нидерландами (7:4) и Норвегией (8:5).