Олимпийская чемпионка Алина Загитова станет гостем программы «Вечерний Ургант» на Первом канале. Запись передачи пройдёт 11 апреля, сообщается в официальном «инстаграме» «Вечернего Урганта».

«Вечерний Ургант» — развлекательное шоу, выходящее на Первом канале с 16 апреля 2012 года. Является российской адаптацией американских программ формата Late Night Show. Ведущий программы — Иван Ургант. Передача выходит каждый вечер с понедельника по пятницу в 23:30 мск.

Напомним, в марте 16-летняя Алина Загитова впервые в карьере выиграла золото чемпионата мира. Теперь в коллекции россиянки есть медали высшего достоинства всех главных турниров: Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, а также финала Гран-при.