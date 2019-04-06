Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Спартак» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Смирнова стала чемпионкой мира среди юниоров в парном могуле

Смирнова стала чемпионкой мира среди юниоров в парном могуле
Другие / Лыжный спорт

Россиянка Анастасия Смирнова завоевала золотую медаль в парном могуле на юниорском чемпионате мира по фристайлу, который проходит в Кьеза-ин-Вальмаленко (Италия). В главном финале Смирнова победила японку Хинако Томитаку. Бронзовым призёром стала ещё одна представительница Японии Кисаре Сумиёси, которая в малом финале была быстрее шведки Йозефины Версен.

Российские фристайлистки Анна Герасимова и Виктория Лазаренко завершили борьбу на стадии 1/8 финала, заняв 11-е и 16-е места соответственно.

Фристайл. Чемпионат мира среди юниоров. Кьеза-ин-Вальмаленко, Италия
Парный могул. Женщины

1. Анастасия Смирнова (Россия)
2. Хинако Томитака (Россия)
3. Кисара Сумиёси (Россия)
11. Анна Герасимова (Россия)
16. Виктория Лазаренко (Россия)

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент