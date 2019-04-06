Смирнова стала чемпионкой мира среди юниоров в парном могуле

Россиянка Анастасия Смирнова завоевала золотую медаль в парном могуле на юниорском чемпионате мира по фристайлу, который проходит в Кьеза-ин-Вальмаленко (Италия). В главном финале Смирнова победила японку Хинако Томитаку. Бронзовым призёром стала ещё одна представительница Японии Кисаре Сумиёси, которая в малом финале была быстрее шведки Йозефины Версен.
Российские фристайлистки Анна Герасимова и Виктория Лазаренко завершили борьбу на стадии 1/8 финала, заняв 11-е и 16-е места соответственно.
Фристайл. Чемпионат мира среди юниоров. Кьеза-ин-Вальмаленко, Италия
Парный могул. Женщины
1. Анастасия Смирнова (Россия)
2. Хинако Томитака (Россия)
3. Кисара Сумиёси (Россия)
11. Анна Герасимова (Россия)
16. Виктория Лазаренко (Россия)