Смирнова стала чемпионкой мира среди юниоров в парном могуле

Россиянка Анастасия Смирнова завоевала золотую медаль в парном могуле на юниорском чемпионате мира по фристайлу, который проходит в Кьеза-ин-Вальмаленко (Италия). В главном финале Смирнова победила японку Хинако Томитаку. Бронзовым призёром стала ещё одна представительница Японии Кисаре Сумиёси, которая в малом финале была быстрее шведки Йозефины Версен.

Российские фристайлистки Анна Герасимова и Виктория Лазаренко завершили борьбу на стадии 1/8 финала, заняв 11-е и 16-е места соответственно.

Фристайл. Чемпионат мира среди юниоров. Кьеза-ин-Вальмаленко, Италия

Парный могул. Женщины

1. Анастасия Смирнова (Россия)

2. Хинако Томитака (Россия)

3. Кисара Сумиёси (Россия)

11. Анна Герасимова (Россия)

16. Виктория Лазаренко (Россия)