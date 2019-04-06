«Кто это? Пошёл к чёрту!» Тарасова о выпаде Зырянова в сторону фигурного катания

Заслуженный тренер СССР мастер спорта СССР международного класса Татьяна Тарасова категорически не согласна с мнением бывшего полузащитника «Зенита» Константина Зырянова, заявившего что «фигурное катание является кошмарным видом спорта». Свою точку зрения футболист аргументировал тем, что к 18 годам фигуристы уже завершают карьеру и становятся никому не нужными. Аналогичная ситуация, по его мнению, складывается в художественной гимнастике.

«Кто это такой? Какое он имеет значение? Сказал и сказал. Я не буду ему отвечать. Я не участвую в этих кошмарных дебатах – кто лучше, кто хуже. Кто его вообще спросил? Он имеет какое-то влияние на что-то? Пошёл к чертовой матери. Всё!» — приводит слова Тарасовой НСН.