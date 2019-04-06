Резцова: моё мнение, что Логинова и Старых подставили

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Анфиса Резцова заявила, что у неё нет доказательств для подтверждения своего мнения, что Александр Логинов был дисквалифицирован за допинг, чтобы наказания избежали другие российские биатлонисты.

«Я полагаю, что все спортсмены готовились одинаково, а отдувались за всех Ирина Старых и Александр Логинов. Но я не настаиваю на этом, доказательств у меня нет, поэтому не могу это утверждать. Моё мнение, что их подставили.

Прохоров заплатил деньги, чтобы другие российские биатлонисты избежали наказания? Это тоже только разговоры. Говорю только то, что слышала, доказательств нет ни у кого», — приводит слова Резцовой ТАСС.

Логинов был дисквалифицирован IBU до 25 ноября 2016 года за использование запрещённого препарата — рекомбинантного эритропоэтина.