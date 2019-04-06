Дзюдоист Халмурзаев стал бронзовым призёром этапа Гран-при в Турции

Олимпийский чемпион 2016 года российский дзюдоист Хасан Халмурзаев завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 81 кг во второй день этапа Гран-при, которых проходит в Анталье (Турция). В схватке за третье место 25-летний Халмурзаев победил борца из Турции Мухаммеда Коча. Вторая бронза досталась канадцу Антуану Валуа-Фортье.

Победителем стал грузин Лука Майсурадзе, одолевший в полуфинале Халмурзаева, а в решающей схватке — итальянца Кристиана Парлати.

В весовой категории до 73 кг Лечи Эдиев стал пятым. В поединке за бронзу Эдиев уступил греку Георгиосу Азоидису.

В соревнованиях женщин в весе до 70 кг Алёна Прокопенко в схватке за третье место потерпела поражение от Элвисмар Родригес из Венесуэлы.

В первый день турнира Михаил Пуляев стал серебряным призёром в весе до 66 кг. Соревнования завершатся 7 апреля.