Легкоатлет Мизинов выиграл международный турнир в Чехии

Российский легкоатлет Василий Мизинов, выступающий под нейтральным флагом, одержал победу в ходьбе на 20 км на международном турнире Podebrady Walking 2019 в Чехии, показав результат 1 час 20 минут 14 секунд. Мизинов выполнил квалификационный норматив для участия в Олимпиаде-2020, который составляет 1 час 21 минуту.

Вторым, отстав от россиянина на 3 секунды, стал Уэйн Сниман из ЮАР. Главный фаворит соревнований, немец Кристофер Линке, финишировал третьим.

Сниман обновил личный рекорд, Линке – свой лучший результат в сезоне. Мизинов на командном чемпионате России – 2019 по спортивной ходьбе в Сочи прошёл 20 км на 1.42 быстрее.

Лёгкая атлетика. Спортивная ходьба. Podebrady Walking 2019

Мужчины, 20 км

1. Василий Мизинов (Россия) – 1:20.14.

2. Уэйн Сниман (ЮАР) – 1:20.17.

3. Кристофер Линке (Германия) – 1:20.33.