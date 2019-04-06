«Спартак» одержал волевую победу над дублем «Газпрома-Югры» в Высшей лиге

Московский «Спартак» одержал волевую победу в матче 26-го тура чемпионата России среди команд конференции «Запад» Высшей лиги. На своей площадке красно-белые нанесли поражение команде «Газпром-Югра-дубль» из Югорска со счётом 4:3.

К 28-й минуте хозяева уступали 0:3, но сумели переломить ход встречи. Победным стал гол Альберта Цайдера на 49-й минуте. У гостей дубль оформил Даниил Пантюхин.

В матче 27-го тура соревнований 13 апреля «Спартак» на выезде сыграет с грозненским «Беркутом».

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Конференция «Запад». 26-й тур

«Спартак» (Москва) – «Газпром-Югра-дубль» (Югорск) – 4:3 (0:2).

Голы: Титков, 31, Ситников, 36, Головачёв, 36, Цайдер, 49 – Тохтаров, 9, Пантюхин, 12, 28.