Глазырина: за то, что не знала, что принимаю, дали два года, а не четыре

Российская биатлонистка Екатерина Глазырина, дисквалификация которой завершилась 10 февраля 2019 года, рассказала, за что была отстранена на чемпионате мира – 2017.

«За что меня дисквалифицировали? Сейчас вспомню. Если двумя словами: за то, что я не знала, что принимаю. Поэтому мне дали два года, а не четыре.

Почему получается так, что я принимаю всё то, что мне дают, и в течение какого-то времени это всё скрывается? На то, чтобы вскрыть пробы уходит не год и не два. На тот момент нам говорили хранить антидопинговые бланки три месяца. Почему сейчас говорят 10 лет хранить? Почему тогда мы не знали об этом? После сезона я брала их все и выкидывала. Если бы они у меня были, у меня были бы доказательства чего-то.

За весь этот период все, что мне пришло от IBU – это уведомление о том, что я должна вернуть призовые, порядка 31 тысячи евро. Понятно, что никто эти деньги выплачивать не будет. Получается, мне идти брать кредит, чтобы выплатить эти деньги, или как? Я эти деньги не украла. Понятно, правила есть правила, я должна их соблюдать и деньги вернуть», – сказала Глазырина в программе «Биатлон. Сделано в России» на «Матч ТВ».