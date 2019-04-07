Соболь стала серебряным призёром ЧЕ по тяжёлой атлетике

Россиянка Кристина Соболь завоевала серебряную медаль в весовой категории до 49 кг на чемпионате Европы по тяжёлой атлетике, который проходит в Батуми (Грузия). По сумме двух упражнений (рывок и толчок) Соболь набрала 180 кг (85+95).

Победу одержала румынка Елена Андриеш, взявшая на 10 кг больше, чем россиянка. Бронзовым призёром стала итальянка Джорджия Руссо.

Сборная России выступит на чемпионате Европы впервые с 2017 года, прошлое континентальное первенство в Бухаресте россияне, как и штангисты из Армении, Азербайджана, Беларуси, Молдавии и Турции, пропустили из-за временного отстранения, наложенного за многочисленные допинговые нарушения прошлых лет.

Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы. Батуми, Грузия

Женщины. До 49 кг

1. Елена Андриеш (Румыния) – 190 кг (87+103)

2. Кристина Соболь (Россия) – 180 кг (85+95)

3. Джорджия Руссо (Италия) – 178 кг (75+103)