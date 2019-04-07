Кашкаров: иностранные тренеры не принесут пользу сборной России по биатлону

Олимпийский чемпион Юрий Кашкаров выразил мнение, что тренерскому штабу сборной России по биатлону не нужны иностранные специалисты.

«Никаких перестановок в тренерском штабе не предвидится. Они не нужны. Дайте людям поработать. Можно только кого-то добавить, но без перестановок. Линия партии известна – все делают, что должны делать. Результаты прибавляются. От добра добра не ищут. Так что всё в порядке.

Если у Хованцева есть возможность совмещать должности старшего и главного тренеров – это нормальная практика. Ничего страшного здесь нет. Добавить могут только администратора, который закрывал бы административные вопросы. Гомельский работал до 70 с лишним. Мишин и Москвина в фигурном катании тренируют. Причём на таком уровне, что любой молодой позавидует. Если нет старческого маразма, можно работать. У Хованцева ясно работает голова, всё организовано. Но надо готовить смену из молодых тренеров.

Результаты уже показали, что иностранные специалисты в сборной не нужны. Их не было ни у Пихлера, ни у Гросса. А у Хованцева и Норицына, наших тренеров, они есть. В сборной России результаты появляются после работы иностранцев. Наши тренеры не хуже, а во многом лучше иностранцев, которым нужно загубить целое поколение, чтобы потом получить новое. Их система подготовки и менталитет нам не подходят никаким образом. Основная причина – они не говорят на родном языке спортсменов, с которыми занимаются. Не могут донести необходимые нюансы стрелковой и функциональной подготовки. Объяснить ошибку, как российский тренер, на русском языке. А переводчики не могут перевести суть. Если в футболе это работает, то у нас нет", – цитирует Кашкарова «Спорт день за днём».