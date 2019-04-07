Определились соперницы ватерполисток сборной России на групповом этапе ЧМ

Стали известны соперники женской сборной России по водному поло на чемпионате мира по водным видам спорта. Турнир пройдёт с 9 по 28 июля 2019 года в Кванджу (Южная Корея).

Российская команда сыграет в группе В с Канадой, Венгрией и Южной Кореей.

В группу А попали сборные Южной Африки, Нидерландов, США и Новой Зеландии. В группе С выступят команды Кубы, Греции, Казахстана и Испании. В группу D были включены сборные Италии, Японии, Китая и Австралии, информирует официальный сайт Федерации водного поло России.

Напомним, ранее женская сборная России по водному поло проиграла команде Нидерландов в финале Кубка Европы Мировой лиги. Матч завершился со счётом 11:9 (2:1, 4:2, 3:2, 2:4) в пользу нидерландок.