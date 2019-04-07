Минспорт признал удовлетворительным выступление российских биатлонистов в сезоне

Экспертный совет Министерства спорта РФ заслушал отчёты тренеров мужской и женской сборных команд России по биатлону.

«Совет, в составе которого были заслуженные тренеры СССР и РФ Виктор Маматов, Николай Гудин, Александр Грушин, признал итоги прошедшего сезона удовлетворительными и выдал некоторые рекомендации для подготовки к сезону-2019/20. Вся информация вместе с рекомендациями тренерского совета СБР будет обобщена и заслушана на заседании правления союза биатлонистов, которое состоится 15–16 апреля в Москве», – говорится в сообщении на официальном сайте Союза биатлонистов России (СБР).

По итогам Кубка мира по биатлону сборные России смогли сохранить максимальные квоты на следующий сезон, заняв 4-е места в Кубке наций. На девяти этапах КМ российские биатлонисты выиграли 11 медалей (три золотые, две серебряные и шесть бронзовых). На чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция) россияне завоевали две серебряные награды и одну бронзовую.