Гимнаст Игнатьев остановился в шаге от пьедестала на этапе Кубка мира в Токио

Американский гимнаст Самуэль Микулак занял первое место в личном многоборье на этапе Кубка мира в Токио (Япония), набрав по итогам выступления на шести снарядах 86,599 балла. Вторым стал представитель Японии Ватару Танигава (85,665), призовую тройку замкнул его соотечественник Кэндзо Сираи (82,964). Россиянин Никита Игнатьев (82,899) показал четвёртый результат.

У женщин победа досталась американке Морган Хард (55,099). Серебро в активе канадки Элизабет Блэк (55,032). В тройке лидеров также оказалась Асука Терамото из Японии (54,799). Лучшая из россиянок Ксения Клименко заняла восьмое место (48,732).

Спортивная гимнастика. Кубок мира. Токио, Япония.

Личное многоборье. Мужчины

1. Самуэль Микулак (США) — 86,599

2. Ватару Танигава (Япония) — 85,665

3. Кэндзо Сираи (Япония) — 82,964

4. Никита Игнатьев (Россия) — 82,899

Женщины

1. Морган Хард (США) — 55,099

2. Элизабет Блэк (Канада) — 55,032

3. Асука Терамото (Япония) — 54,799...

8. Ксения Клименко (Россия) — 48,732