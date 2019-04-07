Губерниев: чтобы быть настоящим лидером, Логинову надо стать более открытым

Известный комментатор биатлона Дмитрий Губерниев поделился мнением о шансах российских спортсменов и спортсменок побороться в ближайшем будущем за Кубок мира в общем зачёте.

«Пока они не очень готовы сражаться за Кубок мира. Может быть, Логинов в ближайшие сезоны. Но с таким Йоханнесом Бё сложно конкурировать. Да ещё и Фуркад вернётся, есть Арнд Пайффер. Будет трудно, но Логинов по итогам нынешнего сезона второй в Кубке мира. Это прекрасно.

Занял ли Логинов место лидера сборной, которое ранее занимал Шипулин? Чтобы стать настоящим лидером, Саше надо изменить отношение к медийному пространству. Стать более открытым, общаться и с российскими, и с иностранными коллегами на все темы», — приводит слова Губерниева «Команда России».