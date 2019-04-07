Губерниев: Шипулин должен всем нам прощальную гастроль в биатлоне

Известный комментатор биатлона Дмитрий Губерниев не считает, что в сезоне-2018/19 олимпийский чемпион Антон Шипулин смог бы усилить сборную России по биатлону, но удивлён, что вместе с завершившей карьеру сестрой Анастасией Кузьминой Антон не приехал в Тюмень на чемпионат России, чтобы поблагодарить болельщиков.

«А что сказать про Шипулина? Он собирается стать депутатом. Пожелаем ему удачи.

Хотел бы его видеть в составе сборной? Что толку? Мало ли, кого я хотел видеть. С таким Шипулиным, который бежал на «Рождественской гонке», не было бы больше шансов бороться за медали. А другого мы в этом сезоне и не видели. Наверное, он вовремя ушёл. Очень благодарен ему за тот путь, который он прошёл в спорте, пусть теперь пытается добиться успеха на другом поприще.

Мне кажется, ему стоило сказать спасибо всем российским болельщикам. Это единственное, чего мне не хватило. Его сестра Анастасия Кузьмина, также завершившая карьеру, приехала в Тюмень, Антон – нет. Графики не совпали. Будем считать, что он должен всем нам прощальную гастроль в биатлоне», — приводит слова Губерниева «Команда России».