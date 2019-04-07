Большунов, Непряева и ещё 7 лыжников рекомендованы в группу Бородавко

Наталья Непряева, Александр Большунов и ещё семь лыжников рекомендованы в состав тренировочной группы под руководством Юрия Бородавко. Об этом сообщила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Составы будут утверждаться на президиуме ФЛГР, заседание которого запланировано на 25 апреля, информирует «РИА Новости».

Состав группы Бородавко: Александр Большунов, Андрей Собакарев, Денис Спицов, Алексей Червоткин, Александр Терентьев, Лидия Дуркина, Анна Жеребятьева, Мария Истомина, Наталья Непряева.

Состав группы Олега Перевозчикова: Александр Бессмертных, Андрей Ларьков, Антон Мельниченко, Илья Семиков, Сергей Ардашев, Иван Якимушкин, Кирилл Киливнюк, Антон Тимашов, Ярослав Рыбочкин.

Состав группы Егора Сорина: Илья Порошкин, Владислав Вечканов, Денис Филимонов, Иван Горбунов, Татьяна Алёшина, Аида Баязитова, Христина Мацокина, Анна Грухвина, Екатерина Смирнова, Ольга Кучерук.