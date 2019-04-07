Ягудин: Тарасова сказала: «Не пей, а то козлёночком станешь, и я тебя выгоню»

Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал, как его бывший тренер Татьяна Тарасова помогла ему справиться с чрезмерным употреблением алкоголя.

«Умоляю тебя, не пей, а то козлёночком станешь, и я тебя выгоню», – сказала мне Тарасова. Сбор заканчивается, я не удержался, выпил – открываю глаза утром, а передо мной Татьяна Анатольевна: «Просила же тебя», — цитирует Ягудина Starhit.



По словам Ягудина, у спортсменов принято отмечать завершение турнира. В какой-то момент он снова перебрал, и тренеру пришлось отвести его в номер. Утром он проснулся и увидел Тарасову, которая всю ночь просидела около любимого ученика. «Я решил притвориться спящим», — признался Алексей. Тарасова относилась с пониманием к загулам фигуриста, поэтому часто собирала ему чемодан и помогала восстанавливаться после турнира.



Через несколько лет олимпийский чемпион сам понял, что так дальше продолжаться не может, и решил остепениться.