Российские ватерполисты проиграли Греции в матче за 7-е место на Кубке Европы

Мужская сборная России по водному поло проиграла национальной команде Греции в матче за 7-8-е места на Кубке Европы в Хорватии. Встреча завершилась со счётом 15:14 в пользу греков.
Сборная России выступала на турнире в таком составе:
вратари: Пётр Федотов, Виталий Стаценко;
защитники: Иван Сучков, Иван Копцев;
нападающие: Никита Деревянкин, Константин Харьков, Даниил Меркулов, Иван Нагаев, Дмитрий Холод, Сергей Лисунов, Роман Шепелев, Иван Васильев, Игорь Бычков.
В матче за первое место на турнире сыграют сборные Венгрии и Хорватии, во встрече за третье место встретятся национальные команды Италии и Испании.
Ранее сборная России лишилась возможности пробиться в Суперфинал Мировой лиги по итогам Кубка Европы.