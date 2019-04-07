Морозова — о прошедшем сезоне: были взлёты и падения, но я счастлива

Российская биатлонистка Анастасия Морозова подвела итоги сезона.



«С опозданием, но всё же решила выложить пост о сезоне-2018/19. Он, безусловно, получился насыщенным. Были взлёты и падения, но я счастлива.



Хочу поблагодарить всех тренеров и специалистов, которые работали со мной в течение этого сезона. Спасибо родителям и друзьям за поддержку. И огромное спасибо болельщикам за то, что вы с нами. Есть понимание над чем работать дальше и в каком направлении двигаться! А теперь нужно немного отдохнуть», – написала Морозова в своём «инстаграме».

Анастасия Морозова заняла 88-е место в общем зачёте Кубка мира по биатлону. Первой стала итальянка Доротея Вирер, второй — её соотечественница Лиза Виттоцци, третьей — словачка Анастасия Кузьмина.