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Морозова — о прошедшем сезоне: были взлёты и падения, но я счастлива

Морозова — о прошедшем сезоне: были взлёты и падения, но я счастлива
Другие / Биатлон

Российская биатлонистка Анастасия Морозова подвела итоги сезона.

«С опозданием, но всё же решила выложить пост о сезоне-2018/19. Он, безусловно, получился насыщенным. Были взлёты и падения, но я счастлива.

Хочу поблагодарить всех тренеров и специалистов, которые работали со мной в течение этого сезона. Спасибо родителям и друзьям за поддержку. И огромное спасибо болельщикам за то, что вы с нами. Есть понимание над чем работать дальше и в каком направлении двигаться! А теперь нужно немного отдохнуть», – написала Морозова в своём «инстаграме».

Анастасия Морозова заняла 88-е место в общем зачёте Кубка мира по биатлону. Первой стала итальянка Доротея Вирер, второй — её соотечественница Лиза Виттоцци, третьей — словачка Анастасия Кузьмина.

Стало известно, сколько заработали российские биатлонисты за сезон-2018/19
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