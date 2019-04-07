Кёрлингисты Москалёва и Ерёмин выиграли турнир по дабл-миксту в Риге

Российские кёрлингисты Анастасия Москалёва и Александр Ерёмин выиграли международный турнир в дисциплине дабл-микст, который прошёл в Риге. В финале российский дуэт победил команду из Китая со счётом 9:4.

Москалёва и Ерёмин представят Россию на чемпионате мира по дабл-миксту. Турнир пройдёт с 20 по 27 апреля в Ставангере (Норвегия).

Ранее сборная России по кёрлингу, за которую выступали Сергей Глухов (скип), Артур Али, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Евгений Климов, не смогла выйти в плей-офф чемпионата мира. Россияне проиграли шотландцам (2:8), канадцам (3:11), швейцарцам (7:9), американцам (3:10), итальянцам (3:5), шведам (5:9), немцам (6:11) и японцам (5:7). В активе сборной победы над Южной Кореей (6:4), Китаем (7:1), Нидерландами (7:4) и Норвегией (8:5).